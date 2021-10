Tassotti: «Lautaro Martinez ci stava che non fosse al 100% ieri sera»

Mauro Tassotti, dagli studi di Pressing Champions League su Canale 5, ha voluto tirare una lancia a favore di Lautaro Martinez, autore di una gara sottotono contro lo Sheriff in Champions League.

GIUSTIFICATO − Queste le parole di Mauro Tassotti in difesa del Toro nerazzurro: «Lautaro Martinez arrivava da una serie partite giocate con la propria nazionale, poi sabato ha giocato contro la Lazio nonostante fosse ritornato nella notte. Dunque contro lo Sheriff ci stava che non fosse al 100%. Importante per l’Inter che segnino anche altri giocatori». L’attaccante argentino è stato pericoloso solamente in un’occasione, quando nel finale di gara ha girato bene verso la porta un ottimo cross di Aleksandar Kolarov.