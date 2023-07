Sabatini: «Cuadrado perfetto per l’Inter. Con conseguenza da Lukaku»

In pochi giorni può andare in scena un clamoroso cambio di casacca: Cuadrado all’Inter e Lukaku alla Juventus. Sabatini, ospite di Radio Radio, parla di entrambe le possibilità di mercato.

CAMBIO DI MAGLIA – Sandro Sabatini commenta le ultime vicissitudini su Romelu Lukaku, che non è partito per la tournée: «Evidentemente non era ostativo partecipare al raduno del Chelsea per il suo futuro. Lui si è accordato con la Juventus, attendendo la cessione di Dusan Vlahovic entro il 4 agosto. Poi credo che, con un indennizzo e una promessa per il futuro, Lukaku andrà lì. Poi eventualmente c’è un’altra opzione, che io immagino ma devono ancora percorrere: se il 4 agosto il PSG non ha ancora ceduto Kylian Mbappé, la richiesta andrà fatta a chi segue i conti della società. Questo è un rischio da valutare, anche perché per Vlahovic credo che si dovrà trovare una soluzione. Secondo me Lukaku va alla Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado all’Inter la conseguenza beffarda è che salterà le prime due partite di Coppa Italia proprio per una squalifica in Juventus-Inter. Poi i tifosi possono dire tutto: è normale, sono encomiabili, appassionati e scatenati. Ma secondo me Lukaku è il centravanti giusto per la Juventus e Cuadrado un gran rincalzo per l’Inter. Per un anno».