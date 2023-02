Sabatini: «Il calcio italiano non è morto, l’Inter è forte quanto il Napoli»

Sandro Sabatini, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato dello stato del calcio italiano e del percorso in Europa delle squadre nostrane. Il giornalista ha detto la sua anche sul valore dell’Inter comparato a quello del Napoli.

RINASCITA − Sandro Sabatini ha detto la sua sul possibile percorso delle italiane nelle competizioni europee e sullo stato di salute del calcio italiano: «Io ho la sensazione che le italiane faranno bene. Smentiranno chi dice che il calcio italiano è morto. Il calcio italiano sta rinascendo. Il Napoli al momento è una delle squadre più forti in Europa. Secondo me fino a maggio se la può giocare questa Champions League. L’Inter come squadra è forte quanto il Napoli. Non ha avuto lo stesso percorso, ma comunque è una squadra che può dire la sua. Il Milan secondo me ha il compito più difficile contro il Tottenham. In Europa League sia Roma che Juventus hanno abbastanza fallito nelle prova d’andata ma possono andare avanti. Così come la Lazio e la Fiorentina. Le vedo tutte molto bene, poi è inevitabile che facendo questo pronostico qualcosa la sbaglierò. I pronostici però li sbaglia solo chi li fa come i calci di rigore».