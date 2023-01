Rummenigge: «Milan-Inter, no drammi se perdi! Dirigente? C’era un club…»

Rummenigge si è espresso su Milan-Inter, finale di Supercoppa Italiana. L’ex calciatore tedesco, su Dazn Supertele, ha poi rivelato un retroscena di carriera

SUPERCOPPA − Dopo la prima parte dell’intervista (vedi articolo), Karl-Heinz Rummenigge parla così della stracittadina d’Arabia Milan-Inter: «Il Derby è il Derby, la partita più importante dopo quella con la Juventus. Ora parliamo della Supercoppa, che è sempre un extra. Se puoi vincere, vinci; se la perdi, non è un dramma».

DIRIGENTE IN ITALIA − Poi Rummenigge ha rivelato un aneddoto: «C’erano contatti a un certo punto, ma stavo molto bene in Germania e ho trovato un mondo idilliaco con il Bayern. Tutto sommato, gestire una società calcistica in Germania è più un mio modo di farlo. In Italia culturalmente è diverso, ho fatto bene a farlo in Germania rispetto all’Italia. Era un club del nord Italia, di più non dico».