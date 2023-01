Inzaghi presenta (non da solo) Milan-Inter: oggi doppia conferenza di mattina

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Milan-Inter, match che assegna la Supercoppa Italiana 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare alla vigilia del primo trofeo stagionale. Milan-Inter assegna la Supercoppa Italiana, nel derby in Arabia Saudita che vale tantissimo. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 20 al King Fahd International Stadium nella classica conferenza stampa di vigilia, assieme Henrikh Mkhitaryan. Appuntamento dallo stadio di Riyad a partire dalle ore 9.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi e Mkhitaryan. Il live sarà doppio: alle 8.30 quello con Stefano Pioli e Davide Calabria lato Milan. Per l’Inter poi allenamento di rifinitura al Prince Faisal Stadium alle 14.30, un’ora prima quello dei rossoneri all’Al Hilal FC.