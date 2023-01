Rummenigge: «Inter anti Napoli! Lukaku, serve una cosa. Si rispetti il Porto»

L’ex leggenda del calcio tedesco ed grande attaccante dell’Inter anni ’80, Rummenigge, ha parlato in collegamento su Dazn durante Supertele. Kalle su vari temi: Scudetto, Lukaku e Porto

SCUDETTO − Karl-Heinz Rummenigge sulla corsa verso il titolo: «La rimonta è possibile? L’unica squadra che può diventare pericolosa con il Napoli, che sta guidando il campionato con 9 punti di vantaggio, anche se mancano 20 partite. Se il Napoli va così, è complicato per tutti, ma credo che l’Inter possa essere la squadra più pericolosa».

LUKAKU − Rummenigge si è poi espresso sul belga: «Nella prima fase, prima del Chelsea, è andato alla grande e ha fatto tanti gol. Quest’anno non è mai stato in forma come nella prima fase. L’importante è che torni al 100% e poi ritornerà importante per l’Inter, l’attacco nerazzurro è molto buono».

CHAMPIONS LEAGUE − Infine, Rummenigge ha avvisato i nerazzurri: «Se non sottovalutano il Porto, possono andare avanti. Il calcio portoghese è da rispettare. Ma l’Inter ha eliminato il Barcellona nel girone, è già un successo essere agli ottavi. Oggi giocherei sempre nell’Inter, è nel mio cuore. Tempi indimenticabili. Quando sono arrivato a Milano è stato subito amicizia tra club e tifosi, non solo per me ma anche per tutta la mia famiglia».