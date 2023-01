Toni: «Brozovic lo terrei tutta la vita! Ma con Calhanoglu chi gioca?»

Sullo scambio Brozovic-Kessié Toni è dalla parte del centrocampista dell’Inter, ma mantiene un dubbio. Intervenuto a DAZN, l’ex attaccante si chiede come gestire la convivenza con Calhanoglu, che ora si è abituato al ruolo davanti alla difesa.

CHI METTERE? – Luca Toni si fa una domanda dopo le voci di partenza per Marcelo Brozovic: «In questa Inter, se Hakan Calhanoglu sta bene, chi gioca? L’Inter ha fatto il salto con Calhanoglu davanti alla difesa, poi subisce più gol ma ne fai anche tanti. Quando ci sono tutti e due non lo so chi giocherebbe. Non vedo questa grande differenza, però anche io terrei Brozovic tutta la vita».