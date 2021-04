La Roma pressa Inter, Juventus e Milan: chiesto l’addio alla Superlega

La Roma è la prima squadra esterna ai dodici club fondatori della Superlega (ormai scesi a sette) a muoversi. I giallorossi, secondo Sky Sport, hanno chiesto a Inter, Juventus e Milan di lasciare il torneo.

PRESSIONI ESTERNE – La Roma chiede le dimissioni delle squadre italiane, ossia Inter, Juventus e Milan, dalla Superlega. La notizia la dà Federico Ferri, giornalista e direttore di Sky Sport, nella diretta notturna di Sky Sport 24 per seguire la vicenda. Si tratta della prima mossa in relazione ai tre club di Serie A, dopo il nuovo tsunami di questa sera. In Inghilterra, dal The Athletic, arriva anche la notizia che i rossoneri avrebbero già mollato, ma si attende conferma. Attesi ulteriori sviluppi, pare già da questa notte, ma la Superlega sta collassando.