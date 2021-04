UFFICIALE – La Premier League lascia in blocco la Superlega! Salta tutto?

La Premier League, dopo che il Manchester City ha avviato la serie (vedi articolo), lascia la Superlega. Negli ultimi istanti sono usciti, uno dietro l’altro, i comunicati ufficiali di ritiro della propria adesione.

ADDIO IN MASSA – La Superlega perde i pezzi. Nell’arco di pochi secondi Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno annunciato il ritiro della loro adesione, peraltro i Gunners scusandosi con i propri tifosi. Questi comunicati seguono quello del Manchester City, primo club fondatore ad abbandonare il progetto. Dalla Premier League rimane al momento solo il Chelsea, che però stasera era impegnato in campionato contro il Brighton (0-0) il risultato: previsto che anche i Blues vadano via. A questo punto rimangono solo le tre dalla Liga (Atlético Madrid, Barcellona e Real Madrid) e le tre dalla Serie A (Inter, Juventus e Milan). Ma, visti gli ultimi risvolti, è presumibile che il progetto Superlega naufraghi del tutto.