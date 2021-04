Salcedo: «Con l’Inter al 100%. Gol? Girata male, pensiamo alla prossima»

Salcedo stasera ha fatto gol, ma non è riuscito a evitare la sconfitta del suo Verona contro la Fiorentina (vedi articolo). L’attaccante, in prestito dall’Inter, spera di poter ottenere un risultato positivo domenica alle 15 al Meazza, contro la squadra proprietaria del suo cartellino.

C’È RAMMARICO – Eddie Salcedo commenta Verona-Fiorentina 1-2: «Dispiace tanto, perché a parer mio abbiamo fatto una grandissima partita. Purtroppo c’è girata male, ma questo ci serve a essere sempre più competitivi e avere più voglia di allenarsi e vincere per la prossima partita. Secondo me ci sono stati episodi sfortunati, purtroppo è andata così: bisogna pensare alla prossima partita ed essere più concentrati. Stiamo facendo una grandissima stagione e delle grandissime partite, purtroppo abbiamo perso per episodi: ora spero che ci tornino a favore. Il mio gol? Adesso sto tornando a prendere minuti, mi sto iniziando a sentire meglio. Spero di dare il mio contributo alla squadra, perché c’è bisogno di tutti. Il gol va in secondo piano perché abbiamo perso. Provarci anche a Milano contro l’Inter? Certo, al 100%».