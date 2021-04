Superlega, progetto sospeso dopo l’addio delle inglesi? I dettagli – Sky

Secondo quanto riporta Alessandro Alciato, giornalista di “Sky Sport”, dopo l’addio di quasi tutte le squadre inglesi coinvolte nella Superlega, il progetto sarebbe sospeso. I dettagli

ALLARME RIENTRATO? – Il progetto Superlega sarebbe stato sospeso. Lo riporta Alessandro Alciato, giornalista di “Sky Sport”, a mezzo Twitter. L’annuncio ufficiale dell’addio dei club inglesi rischia di far naufragare il “colpo di stato” messo in moto dalle 12 società nelle scorse 48 ore. Al momento, restano all’interno della Superlega le tre italiane (Inter, Milan e Juventus), le spagnole (Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid), e il Chelsea, che però a breve potrebbe rilanciare comunicazioni ufficiali in merito.