Roma-Inter, ex arbitro Bergonzi: “Kolarov, Ã¨ fallo! Ma il lavoro della terna…”

Roma-Inter, ex arbitro Bergonzi: “Kolarov, è fallo! Ma il lavoro della terna…”

Intervistato sulle frequenze di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà Show”, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato del presunto fallo non rilevato da direttore di gara Marco Di Bello di Aleksandar Kolarov su Lautaro Martinez in occasione del gol dell’1-1 da parte dei giallorossi in Roma-Inter

PEDATA – Queste le parole dell’ex arbitro Mauro Bergonzi sull’episodio del contatto tra Aleksandar Kolarov e Lautaro Martinez, da cui poi è scaturita l’azione del gol dell’1-1 giallorosso in Roma-Inter. «Il Var ha fatto il suo lavoro e l’arbitro ha rivisto l’episodio. Secondo me però questa è più una moviola, però a mio avviso il lavoro da parte della terna arbitrale è stato fatto alla perfezione. A mio avviso è fallo perché la “pedata” è stata data».