Serie A, Giudice Sportivo 34ª giornata: Inter, un diffidato e multa per Oriali

Condividi questo articolo

La Serie A completerà la quintultima giornata stasera con Juventus-Lazio, ma intanto il Giudice Sportivo ha già dato i provvedimenti sulle partite di sabato e ieri. L’Inter esce dalla sfida con la Roma con l’ennesimo diffidato e con una multa per Oriali, “eredità” dello scempio arbitrale di fine primo tempo.



I PROVVEDIMENTI – L’Inter è da tempo che deve fronteggiare un alto numero di diffidati e ora si ritrova pure Nicolò Barella. Il centrocampista, di rientro dall’infortunio, ieri è stato ammonito per la nona volta in campionato e va per la seconda volta in stagione in diffida. Si aggiunge a Stefan de Vrij, Roberto Gagliardini, Borja Valero e Matias Vecino. Dal comunicato del Giudice Sportivo la sanzione più folle è quella per Gabriele Oriali: cinquemila euro di multa “per avere tenuto, durante l’intervallo, un atteggiamento irriguardoso nei confronti del collaboratore della Procura Federale”. Inutile dire che la causa è il gol scandalosamente convalidato del momentaneo 1-1. Questi i provvedimenti dopo le partite di sabato e ieri della trentaquattresima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 34ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Hans Hateboer (Atalanta), Mitchell Dijks (Bologna), Nikolas Spalek (Brescia), Andrea Carboni (Cagliari), Jacopo Petriccione (Lecce), Arkadiusz Milik (Napoli), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Sasa Lukic (Torino), Sofyan Amrabat (Verona)

DIFFIDATI 34ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Rafael Toloi (Atalanta), Marko Rog (Cagliari), Nicolò Barella (Inter)

Quarta ammonizione: Lukas Lerager (Genoa), Fabio Liverani (Lecce, allenatore), Simon Kjaer (Milan)