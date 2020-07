Inter, l’idea Dzeko Ã¨ ancora viva: la Roma puÃ² valutare la cessione – SM

Inter, l’idea Dzeko è ancora viva: la Roma può valutare la cessione – SM

Edin Dzeko è ancora nel mirino dell’Inter dopo il lungo corteggiamento fallito della scorsa estate. L’affare si può fare, l’alto ingaggio dell’attaccante bosniaco spingerebbe la Roma a valutare la cessione

Alla fine di Roma-Inter di ieri sera le telecamere hanno catturato un abbraccio tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Avversari ieri in campo e compagni di squadra mancati dopo il lungo corteggiamento fallito dell’Inter nei confronti dell’attaccante bosniaco. Secondo “Sport Mediaset” però quello che non è successo quest’anno potrebbe verificarsi l’anno prossimo, Antonio Conte infatti non ha abbandonato l’idea di avere con sé l’attaccante bosniaco e l’Inter ci riproverà nel prossimo mercato. L’ingaggio di Dzeko è particolarmente alto, 7,5 milioni di euro, la Roma sarà fuori dalla Champions League ed è alle prese con l’incertezza societaria e potrebbe quindi valutare la cessione.