Roma-Feyenoord, Wijnaldum esce per infortunio! L’Inter osserva

Georginio Wijnaldum è dovuto uscire dal campo dopo meno di venti minuti del match tra Roma e Feyenoord per infortunio. Olandese da valutare per i prossimi impegni, l’Inter è all’orizzonte

INFORTUNIO − È durata poco meno di venti minuti Roma-Feyenoord per Georginio Wijnaldum. L’olandese è dovuto uscire dal campo per infortunio. Per l’olandese problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Una brutta notizia per la Roma e per José Mourinho che ha inserito Stephan El Shaarawy al suo posto. Condizioni da valutare per l’ex Liverpool, che a questo punto è a rischio per i prossimi impegni dei giallorossi. Lo scontro diretto contro l’Inter ci sarà il prossimo 7 maggio.