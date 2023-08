Rodri sul gol all’Inter in finale: «Visto 5.000 volte! Sarebbe bello…»

Rodri, il grande protagonista della finale di Champions League vinta dal Manchester City ai danni dell’Inter, ammette di pensare continuamente al suo gol partita. Il centrocampista spagnolo afferma che la sua vita da allora è cambiata. Di seguito quanto riportato dal Daily Mail

GLORIA – Rodri ha deciso la finale di Champions League tra Manchester City e Inter, regalando di fatto ai Citizens la prima Coppa dalle grandi orecchie della sua storia. Lo spagnolo ci pensa continuamente: «Ho visto il gol più di 5.000 volte. In tutti i paesi e in tutte le lingue. In spagnolo, in tedesco, in inglese, in italiano. Penso che sia speciale, fa parte del calcio godersi questo tipo di momenti, soprattutto quando come centrocampista di contenimento non hai la sensazione di poter essere decisivo».

SALTO DI QUALITÀ – Prosegue Rodri: «Ora, quando vado in vacanza, i tifosi cantano la mia canzone. Quindi la vita è cambiata per me in un certo senso, ma spero di poter continuare ad avere la calma che mi ha sempre caratterizzato. Mi piacerebbe fermarmi per qualche mese per analizzare cosa è successo ma tutto procede molto velocemente».