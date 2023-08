Abodi: «Juventus? Mai viste plusvalenze fatte da sole! Squalifica…»

Abodi si è espresso sulla sentenza della Juventus, che è stata esclusa dalle coppe europee per un anno. Poi ritorna sul caso plusvalenze

SQUALIFICA − Juventus squalificata dall’Europa per un anno e quindi niente Conference League. Durante un evento al Coni, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, si esprime così: «La squalifica della Juventus in Europa non la considero né una vittoria né una sconfitta, se ne prende atto, così come normalmente si fa quando c’è un organo di giustizia o c’è qualcuno che deve assumere una determinazione. Mi auguro si riesca ad andare avanti, lasciarci alle spalle quello che è successo che non è un tema che riguarda soltanto la Juventus. Al di là degli aspetti formali, io non ho mai visto le plusvalenze fatte da sole».