Rocchi: «Inter-Milan? Sozza perfetto sul rigore. Berardi più rosso»

Da questa settimana si possono – finalmente – ascoltare alcuni audio del VAR per degli episodi particolari della precedente giornata di Serie A. Nello spiegare quello di Inter-Milan, il designatore Rocchi a Open VAR su DAZN premia l’arbitro Sozza. E poi dice che Berardi in Sassuolo-Juventus era più da rosso che da giallo, cosa che gli avrebbe fatto saltare l’Inter mercoledì.

L’EPISODIO – Gianluca Rocchi ha qualche dubbio sulla decisione di dare giallo a Domenico Berardi in Sassuolo-Juventus. L’attaccante, in caso di espulsione, avrebbe saltato l’Inter dopodomani: «Il caso lì è perché il VAR in questione ha considerato quell’episodio valutato correttamente in campo. O, comunque, di non avere in mano tutti gli elementi per cambiare la decisione. Io dico che, tutto sommato, non mi sento neanche di colpevolizzarlo in questa lettura che ha fatto. Poi, se me lo chiedete, non ho problemi a rispondere che in campo era più cartellino rosso che giallo. È una valutazione soggettiva, giusto anche lasciare spazio all’interpretazione».

L’AUDIO – Rocchi commenta poi l’audio del rigore dato da Simone Sozza nel derby Inter-Milan: «Innanzitutto racconta come l’arbitro prepara l’evento. Se sentite il primo pezzettino dice che dei due chi arriva per primo vince. Prende il rigore in maniera perfetta, sembra facile ma non lo è, in campo. Leva qualsiasi problematica al VAR, che ci mette dieci secondi a confermarlo. È la dimostrazione che se l’arbitro è messo in posizione buona tutto il lavoro diventa più facile».