Rivaldo: “Lautaro Martinez, a Barcellona dietro Suarez. L’Inter…”

Rivaldo, ex attaccante di Barcellona e Milan, intervistato dal portale “Betfair.com” ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter finito nel mirino del Barcellona. L’ex attaccante brasiliano fa il punto della situazione

MERCATO – Queste le parole di Rivaldo: «Il Barcellona sembra voler acquistare Lautaro Martínez. È un grande giocatore che potrebbe adattarsi bene al club, soprattutto perché è ancora giovane. Luís Suárez, che l’argentino potrebbe rimpiazzare nel lungo periodo, non sta diventando più giovane. Probabilmente, però, ha almeno altri due o tre anni al massimo livello. L’arrivo del promettente attaccante argentino per circa 100 milioni di euro suggerirebbe che arrivi per essere un titolare, ma sfortunatamente per lui Suárez è ancora la prima scelta, e questo potrebbe essere un problema per Lautaro. Se il Barcellona sta pesando in anticipo al post Suarez allora l’acquisto di Martínez sarebbe un’ottima scelta. L’Inter chiede una grossa cifra e, con la crisi del coronavirus che causa danni finanziari ai club, il Barcellona deve valutare la situazione e capire se hanno abbastanza risorse per completare la trattativa. L’interesse del Barça per Lautaro potrebbe significare che il club ha rinunciato al’acquisto di Neymar, poiché penso che sia quasi impossibile prendere entrambi i giocatori allo stesso tempo».