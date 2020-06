Premier League, ufficiale il calendario: subito due big match

In attesa della Serie A che ripartirà il 20 giugno, la Premier League ha ufficializzato il proprio calendario e i primi match dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus

RIPARTENZA – La prima sfida in Premier League post-emergenza è Aston Villa-Sheffield United in programma il 17 giugno alle 19 ora italiana. A seguire subito un big match, quello tra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Arsenal del suo allievo Mikel Arteta. Orario di inizio 21.15. Entrambi i match sono validi come recuperi. Dal 19 giugno ripartiranno tutte le altre squadre con José Mourinho che sulla panchina del Tottenham sfidera il suo passato (Manchester United) con il match delle 21.15.