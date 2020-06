Zanetti, 25 anni di Inter: le parole del vicepresidente nerazzurro

Occasione speciale per Javier Zanetti: l’ex capitano e attuale vicepresidente nerazzurro, infatti, festeggia proprio oggi il 25simo anniversario dal suo arrivo all’Inter. In quest’ottica sono arrivate le sue parole, pubblicate sul suo profilo ufficiale “Instagram”.

STORIA NERAZZURRA – 25 anni di Inter per Javier Zanetti che proprio in questo giorno, il 5 giugno 1995, veniva ufficialmente presentato come nuovo giocatore della squadra nerazzurra. Un arrivo quasi in sordina, fino a scalare ogni gerarchia e a rappresentare il club nel mondo con la fascia da capitano al braccio prima e come vicepresidente poi. Una lunga carriera fatta di passione, di dolori ma anche di grandi vittorie, come l’indimenticabile Triplete conquistato nel 2010. Ecco le sue parole su “Instagram”, accompagnate alle foto di quel grande giorno: “Venticinque anni fa, oggi, la mia presentazione ufficiale con l’Inter. Un momento ancora bellissimo da vedere e ricordare con orgoglio per l’inizio di questa fantastica storia con la famiglia nerazzurra”.