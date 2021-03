Rincon: «Contro l’Inter un’ottima partita, questa è la nostra base»

Tomas Rincon, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Torino-Sassuolo tornando sulla sfida persa dai granata contro l’Inter domenica scorsa

PROVA DA SALVARE – Rincon, nonostante la sconfitta, crede che la partita contro l’Inter possa essere utile al Torino: «Siamo consapevoli che questa partita è importante per la nostra classifica e per il nostro percorso. Abbiamo fatto un’ottima partita conro l’Inter e questa deve essere la nostra base. Dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi in difesa e in attacco. Dobbiamo essere lucidi e determinati e vincere perché lo chiede la nostra classifica»

