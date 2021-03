Paganin: «Inter con equilibrio, ora in Champions sarebbe altra storia»

Massimo Paganin, ex difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24” e ha parlato dell’Inter e della sua sfortunata Champions League conclusa prematuramente ai gironi. Secondo Paganin l’Inter di questi ultimi mesi potrebbe fare strada in Europa

L’ELIMINAZIONE – Paganin torna sull’eliminazione dell’Inter dalle coppe: «L’Inter era nel passaggio che stava cercando soluzioni ideali, giocava col 3-4-1-2, forse adesso sarebbe un’altra storia. Ha trovato il giusto equilibrio. I dettagli fanno la differenza e fanno cambiare la tua stagione. Vedremo l’anno prossimo, certo, stiamo dicendo sempre di vedere l’anno prossimo ed è frustrante. Dobbiamo crescere come calcio, movimento, paese. Premier League, Bundesliga e Spagna sono avanti. Ieri siamo andati (a Madrid ndr.) in un centro sportivo che ti lascia senza parole. Pensare che il Real Madrid non giocherà fino a gennaio nel suo stadio e ha il suo stadio privato per giocare ti fa capire quanto è grande»

