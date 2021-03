Primavera, Inter-Lazio è appena terminata. La squadra di Madonna abbandona la Coppa Italia Primavera nei quarti di finale in sfida secca. Troppo superiore la prestazione della Lazio, che sfrutta al meglio tutti gli errori nerazzurri e fissa il risultato sul 2-4 finale

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-3 del primo tempo in favore della Lazio (vedi articolo), l’Inter prova subito a rientrare in partita con il gol di Iliev dopo nemmeno un minuto di gioco nella ripresa. Bel tiro ma palese complicità del numero 1 biancoceleste, che si lascia superare sul suo stesso palo. La partita non decolla come previsto, ma ci sono occasioni per entrambe le squadre. Bravi i portieri, meno le difese. Al 64′ il gol di Bertini chiude definitivamente la partita, mettendo la palla nel sette dopo il palo di Franco. I cambi di Madonna non fanno cambiare inerzia alla manovra nerazzurra. Ottima la gestione del doppio vantaggio da parte dei ragazzi di Menichini, che rischiano poco. E così Inter-Lazio termina con un netto 2-4, che sancisce l’uscita nerazzurra dalla Coppa Italia Primavera. La Lazio vola in semifinale, dove affronterà l’Hellas Verona che ha appena eliminato il Cagliari.

2 INTER – LAZIO 4

MARCATORI: Castigliani (L) al 7′, rig. Raul Moro (L) al 26′, Satriano (I) al 37′, Raul Moro (L) al 42′, Iliev (I) al 46′ e Bertini (L) al 64′.

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Tonoli (13 Zanotti dal 65′), 4 Kinkoue, 5 Andrea Moretti, 3 Vezzoni (C); 8 Casadei, 6 Sangalli (22 Bonfanti dal 75′), 7 Wieser (16 Mirarchi dal 46′); 10 Iliev (18 Boscolo Chio dal 65′); 9 Fonseca (19 Akhalaia dal 75′), 11 Satriano.

A disposizione: 12 Botis, 21 Basti; 14 Sottini, 15 Dimarco, 17 Lindkvist, 20 Goffi, 23 Fontanarosa.

Allenatore: A. Madonna

LAZIO UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Pereira; 2 Floriani, 5 Armini, 6 Franco (C), 3 Ndrecka; 8 Nasri (18 Andrea Marino dal 79′), 4 Bertini, 11 Czyz; 10 Shehu (20 Cesaroni dal 71′); 9 Castigliani, 7 Raul Moro (17 Tare dal 71′).

A disposizione: 12 Peruzzi, 22 Zappala; 13 Novella, 14 Pino, 15 Pica, 16 Tommaso Marino, 19 Guerini.

Allenatore: L. Menichini

ARBITRO: L. Cherchi della sezione di Carbonia (SU).

NOTE – Ammoniti: Fonseca (I) al 19′ e Kinkoue (I) al 25′; Recupero: 2′ (PT) e 4′ (ST).

Pubblicità