Rigore in Torino-Inter, Rocchi furioso: lungo stop per Guida e Massa – CdS

Il contatto da rigore tra Andrea Ranocchia e Andrea Belotti secondo il Corriere dello Sport è la svista più grave da quando è stato introdotto il VAR. Paradossale la ricostruzione fatta nel VOR: lungo stop per i due arbitri Marco Guida e Davide Massa.

LUNGO STOP – “Pallone e poi piede”, ripetuto per tre volte. Ecco cosa sarebbe successo nel VOR di Lissone, quello che si sono detti Davide Massa e Fabiano Preti, capo e sottocapo monitor per la partita Torino-Inter, e l’arbitro in campo, Marco Guida. Un errore grave, forse il più grave da quando è stato introdotto il VAR. La certezza, oggi, è che Marco Guida e Davide Massa saranno fermati dai vertici della CAN. Il loro errore ha fatto perdere la faccia ad un’intera categoria, tanto marchiano e palese, peggio degli altri errori che sono stati commessi durante la stagione. Il designatore, Gianluca Rocchi, ancora ieri era furioso e furibondo per quello che aveva visto e constatato circa il fallo di Ranocchia. Così evidente e facile, sia in campo ma soprattutto al monitor. Guida aveva la possibilità di vedere in campo il fallo di Ranocchia, aveva la visuale aperta, era vicino all’azione. I due arbitri resteranno fuori per almeno un mese.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna