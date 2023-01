Righetti: «Skriniar? Sostituto deve avere una caratteristica! Su Smalling…»

Skriniar lascerà l’Inter molto probabilmente a giugno e non a gennaio, ma ciò non toglie che il club nerazzurro sia già al lavoro per trovare il miglior sostituto. Secondo Ubaldo Righetti, ex difensore della Roma, una caratteristica deve essere rispettata. Di seguito il suo intervento a Supertele su DAZN

CARATTERISTICHE – Milan Skriniar e l’Inter sono giunti al capolinea. Secondo Ubaldo Righetti, il futuro sostituto dello slovacco deve rispettare una caratteristica: «Non dico trovare lo stesso profilo ma almeno un livello di giocatore con caratteristiche aggressive come quelle di Skriniar. Se non ho capito male ha deciso di rimanere fino a giugno, quindi l’Inter ha tutto il tempo per valutare il miglior profilo. Skriniar è un professionista serio e giocherà bene fino alla fine per l’Inter, questa è la mia idea».

SITUAZIONE TATTICHE – Tra i tanti nomi fatti spicca anche quello di Chris Smalling: «Anche qui parliamo di un grande professionista, si discute del suo rinnovo ma le prestazioni rimangono sempre altre. Ci sono due situazioni tattiche diverse perché Smalling gioca con una squadra protetta mentre Skriniar va a prendere l’avversario in mezzo al campo. Dal mio punto di vista non sempre chi gioca a tre lo fa in una certa maniera, l’Inter esce palla al piede mentre la Roma con lanci lunghi».