Bellinazzo: «Inter, a Riad hai vinto anche per demerito del Milan. Ormai manca…»

Bellinazzo, parlando di Inter-Empoli, fa riferimento anche alla vittoria della Supercoppa Italia contro il Milan. Di seguito il commento del giornalista nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”.

SENZA MOTIVAZIONI – Marco Bellinazzo commenta la sconfitta dell’Inter nella sfida contro l’Empoli (vedi statistiche). Ecco il pensiero espresso dal giornalista, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”: «Credo che il cammino del Napoli stia togliendo motivazioni alle altre squadre. Giochi in casa con l’Empoli, devi vincerla! L’Inter contro il Milan ha vinto per i suoi meriti ma anche per i demeriti dell’avversario. Il campionato sembra ormai chiuso dal Napoli, quindi forse si sta pensando alla Coppa Italia e al ritorno in UEFA Champions League». Conclude così Bellinazzo il suo intervento nello studio di Sportitalia.