Giacomo Poretti: «Inter, dopo sbornia ci rilassiamo! Speriamo in una cosa»

L’Inter ha perso clamorosamente a San Siro contro l’Empoli perdendo Skriniar per espulsione. A commentare l’ennesima sconfitta nerazzurra in campionato ai microfoni di Supertele, in onda su DAZN, anche Giacomo Poretti, noto attore del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo e grande tifoso interista

DISASTROSO – L’Inter vince la Supercoppa italiana con il Milan e cade in casa contro l’Empoli. Giacomo Poretti esordisce con una battuta alle incalzanti domande di Pierluigi Pardo: «Io dico una cosa, mi hai chiamato proprio stasera? Potevi intuire che dopo una sbornia noi ci rilassiamo. Chiaro che è una serata dove non viene voglia nemmeno di parlare, speriamo che il girone di ritorno non sia così disastroso perché è stato troppo altalenante quello di andata. Però noi amiamo questi colori, non possiamo fare altro. Che tipo di interisti siamo io, Giovanni e Aldo? Io sono quello che soffre di più, Aldo è quello un po’ più all’acqua di rose, forse tifa più Palermo. E Giovanni è una via di mezzo».