Righetti: «L’Inter subisce con troppa facilità! Lautaro Martinez come pochi»

L’Inter è riuscita a ribaltare la Cremonese con la doppietta di Lautaro Martinez, nonostante l’ennesimo gol incassato in trasferta. Proprio su questo dato si sofferma l’ex difensore Righetti, nella sua analisi a Rai Sport.

MALE DIETRO – Ubaldo Righetti prova a spiegare il passaggio a vuoto dell’Inter di lunedì scorso: «Ritornava da una vittoria in Supercoppa Italiana, si è un po’ adagiata. L’Empoli va riconosciuto che ha giocato un bel calcio, ma non ha trovato risposta. Riprendere il Napoli? La distanza è enorme. È un’Inter che produce molto gioco con Lautaro Martinez che in questo momento vede la porta come pochi, però concede tantissimo. Credo sia una delle peggiori fuori casa, subisce gol con grande facilità».