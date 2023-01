Santi: «Sempre emozionante fare gol al Milan! Una cosa conta tantissimo»

Santi ha parlato dopo la bella vittoria dell’Inter Women nel derby contro il Milan nella quale ha messo la firma siglando la prima delle quattro reti nerazzurre. La centrocampista, intervenuta a Inter TV, sottolinea l’importanza della prestazione per la squadra di Guarino

PUNTI E PRESTAZIONE – Irene Santi dopo l’1-4 dell’Inter Women nel derby contro il Milan sottolinea l’importanza dei tre punti e della prestazione: «Una vittoria importantissima sia dal punto di vista del morale che della classifica perché era importante fare punti oggi, è andata molto bene devo dire. Il gol? Sicuramente bisogna sempre cogliere l’attimo quando ci sono questi calci piazzati, è stato bello. Sono qui da una vita e segnare al derby è sempre una grandissima emozione. Abbiamo iniziato la partita con il piede giusto. La prestazione? Conta tantissimo perché abbiamo dimostrato di poter fare prestazioni così e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Sassuolo? Ci arriviamo concentrate e pronte per fare una prestazione altrettanto all’altezza se non migliore a quella con il Milan».