Righetti: “Inter, attenta al Benevento. Con la Fiorentina situazione diversa”

Ubaldo Righetti

Righetti, ex difensore della Roma, è stato ospite di “Calcio Totale” su Rai Sport + e ha presentato Benevento-Inter, che si giocherà alle ore 18. Oltre al match del Vigorito ha segnalato ciò che ha dato il via alla rimonta sabato contro la Fiorentina.

IL RECUPERO – Per Ubaldo Righetti l’Inter oggi è favorita, ma non deve sottovalutare l’avversario: «Sì, però deve stare molto attenta perché il Benevento è una squadra che si diverte. È esperta, gioca in casa contro una grande squadra e non ha nulla da perdere. Può essere molto insidiosa. Per quanto riguarda la partita con la Fiorentina è vero che l’ha vinta, però in quella situazione un po’ Giuseppe Iachini c’è da riprenderlo: ha fatto dei cambi e ha rimesso in discussione la partita. Ha ridato forza all’Inter, che ha reagito mettendo poi cinque giocatori di primissima qualità. Però lì, a livello tattico, secondo me andava gestita diversamente».