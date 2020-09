Vecino-Napoli a gennaio: il motivo. Inter, occhio a Maksimovic – SI

Vecino potrebbe essere uno dei partenti in casa Inter. Il centrocampista piace ai nerazzurri, ma l’operazione molto difficilmente si concretizzerà prima di gennaio. Intanto resta in piedi il possibile arrivo di Maksimovic. Di seguito le ultime da “Sportitalia”

DESTINI INCROCIATI? – Ecco le dichiarazioni di Alfredo Pedullà: «Per Vecino il problema è l’infortunio, dovrebbe rientrare a novembre. E’ una traccia possibile per gennaio. Se i partenopei decidessero di prenderlo, bisognerebbe mettersi d’accordo sul riscatto. E’ un centrocampista che piace ma la trattativa non è decollata. L’Inter chiede un obbligo di riscatto a 18-20 milioni, il Napoli arriva a 12-13. Maksimovic, invece, è un’opportunità, è in scadenza di contratto e sa giocare a tre. I rapporti tra Inter e Napoli sono buoni. Per Skriniar bisogna entrare ancora nel vivo».