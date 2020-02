Ricci: “Inter-Getafe? Spagnoli ostici, dico che Ã¨ un 55-45%”

Ricci: “Inter-Getafe? Spagnoli ostici, dico che è un 55-45%”

Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per la Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di “Tutti Convocati” per Radio 24 del sorteggio di Europa League che ha dato a Inter e Roma una doppia sfida “spagnola” contro Getafe e Siviglia

GETAFE OSTICO – Il Getafe è una squadra che può mettere in difficoltà l’Inter: «Quest’anno non ci facciamo mancare niente a livello di sfide Serie A-Liga. Io dico 55% Inter e 45% Getafe, sarà una sfida molto tosta. E’ la squadra più brutta secondo i canoni estetici della Liga, ma anche la più italiana, tende a non far giocare e sa perdere tempo, sa difendere ma anche attaccare. Bordalas ha fatto un miracolo, li ha presi che stavano retrocedendo in Serie C, li ha portati in Liga, ora stanno in Europa e quest’anno hanno grandissime possibilità di finire tra le prime quattro. E’ una squadra che mi piace, l’Inter dovrà stare attenta».