Dipollina: “Juventus-Inter? Non so se lo psicodramma bianconero…”

Antonio Dipollina, giornalista tifoso dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Tutti Convocati” su Radio 24 della super sfida di domenica che vedrà i nerazzurri ospiti della Juventus

NO ALLA PARTITA IN CHIARO – Alla fine Juventus-Inter non sarà visibile in chiaro: «Magari scoprire che andare in chiaro avrebbe avuto un grande ascolto avrebbe destabilizzato il futuro del calcio in televisione. Si è detto per un po’, ma poi si è mollata l’ipotesi. Secondo me non volevano creare un precedente che avrebbe fatto uno sfracello di ascolti, anche se in condizioni anomale. Si sarebbe cominciato a dire di rilanciare il calcio in chiaro, io sono abbastanza convinto abbia pesato anche questo».

PSICODRAMMA JUVENTUS – Si arriva a questa sfida con una Juventus in grande difficoltà: «Avrei preferito arrivarci con una Juventus più rilassata, ora il fatto che ci andiamo a ficcare nel loro psicodramma può essere un vantaggio ma anche il contrario. Può succedere di tutto, dovessimo vincere credo me ne uscirei con quanto sarebbe stato bello vincere con uno stadio in silenzio per altri motivi».

UNA DOMANDA A CONTE – Un pensiero a Conte e alla sfida con la Juventus: «A Conte chiederei di non pensare troppo alle coreografie che sicuramente avevano preparato per lui e di prepararsi qualche battuta per quando va in TV e sa che gli chiederanno di Agnelli. Di uscire da questo loop in cui si infila nei momenti di difficoltà, ma se ci riuscisse non sarebbe Antonio Conte».