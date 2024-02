Il Rennes ci prova e vince col Milan! Ma non basta

Il Rennes prova a ribaltare il risultato dell’andata e vince 3-2 in casa contro il Milan, ma tra andata e ritorno il risultato è di 3-5 in favore dei rossoneri che passano dunque agli ottavi di finale di Europa League.

VITTORIA NON BASTA – Il Milan perde la sfida di ritorno di Europa League in casa del Rennes che vince 3-2 con la tripletta realizzata da Benjamin Bourigeaud. Dopo appena dieci minuti di partita sblocca subito il risultato il centrocampista francese che tenta il tiro dalla distanza, non ci arriva Mike Maignan che in questa partita incassa altri tre gol in questa stagione discutibile per lui. Dopo appena dieci minuti arriva però il pareggio del Milan con Luka Jovic che riceve palla da sinistra con Theo Hernandez e calcia in porta. Al 54′ del secondo tempo il centrocampista mette a segno il gol del momentaneo vantaggio su calcio di rigore (su fallo di Kjaer), ma bastano quattro minuti al Milan per riportare il risultato in parità con un Rafael Leao ancora in ombra. Il Rennes non molla la presa e al 68′ realizza un altro gol, quello decisivo per la vittoria finale ma che non basta per provare a pareggiare la partita. Braccio largo di Luka Jovic e dal dischetto ancora il solito Benjamin Bourigeaud.