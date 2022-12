Reggina-Inter, la sfida dei fratelli Inzaghi attira i tifosi. I dati sui biglietti

L’Inter giovedì affronterà la Reggina per la quarta amichevole in programma nella preparazione invernale. Una partita che avrà come protagonisti i due fratelli Inzaghi, seduti sulla panchina delle rispettive squadre. Per questo e per altri motivi, saranno numerosi i tifosi dell’Inter presenti allo stadio Oreste Granillo. Di seguito i dati dei biglietti venduti.

DATI SUI BIGLIETTI – La quarta amichevole dell’Inter è in programma per giovedì, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, contro la Reggina (vedi articolo). Rispetto alle prime partite della preparazione invernale, disputate a Malta e in Spagna, la prossima sarà in Italia e, quindi, molto più accessibile ai tifosi nerazzurri. Per questo e anche per il simpatico scontro dei fratelli Simone e Pippo Inzaghi, seduti sulle rispettive panchine delle due squadre, il match ha attirato il pubblico. Secondo il sito CityNow, infatti, le prevendite vendute finora sono 12.000. All’impegno dell’Inter di Inzaghi mancano ancora tre giorni, e i tifosi avranno sicuramente modo di acquistare altri biglietti. Soprattutto sulla scia dell’entusiasmo per il ritorno in Serie A di gennaio, ormai sempre più vicino.

Fonte: CityNow.it