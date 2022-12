Ancelotti: «L’Argentina ha vinto per 2 motivi! Scorie Mondiale? Non credo»

Ancelotti ha commentato la vittoria dell’Argentina contro la Francia e il conseguente successo del Mondiale. Il tecnico del Real Madrid si è concentrato sulle conseguenze dell’evento

SCORIE − Carlo Ancelotti, intervenuto su Radio Anch’io lo Sport, si è concentrato sul Mondiale appena finito: «L’Argentina ha vinto per due motivi: perché ha dei giocatori bravi con il miglior al mondo, Messi. Due perché è stata supportata da giovani interessanti come Alvarez ed Enzo e da una compattezza difensiva semplice ed efficace. Niente di nuovo, sono arrivate le squadre in finale che hanno mostrato miglior talento individuale e organizzazione di gioco. Difficile sapere le scorie che porta dietro questo Mondiale. Perché da un lato ci sono giocatori che hanno perso il Mondiale che dovranno essere ricaricati e altri che lo hanno terminato prima. Non credo ci saranno però grosse conseguenze».