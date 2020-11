Real Madrid, un big in recupero: tutto a posto per sfidare l’Inter?

Zinédine Zidane Real Madrid

Il Real Madrid ha ripreso nel lunedì appena trascorso ad allenarsi in vista del match di Liga in casa del Villarreal, in programma sabato alle ore 16.15. I blancos, poi, mercoledì 25 saranno ospiti dell’Inter in Champions League. Zidane sta recuperando un big: Benzema.

IN RECUPERO DALL’INFORTUNIO – “Il Real Madrid ha svolto il primo allenamento della settimana. I blancos, che si sono esercitati senza i giocatori in nazionale, hanno lavorato sotto le norme sanitarie per prevenire i contagi da Coronavirus. Karim Benzema ha alternato lavoro in campo, senza palla, a palestra, mentre Alvaro Odriozola e Federico Valverde sono rimasti all’interno del centro sportivo”.

