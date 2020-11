Rossi (CT Ungheria): “Eriksen? C’è una differenza tra Inter e nazionale”

Condividi questo articolo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha conquistato giovedì scorso la qualificazione agli Europei. In collegamento da Budapest per “Sportitalia Mercato” ha parlato del ruolo di Eriksen, che con l’Inter ha un rendimento e con la Danimarca un altro.

DISCUSSO – Marco Rossi, ex difensore ora CT dell’Ungheria, parla di Christian Eriksen: «È un giocatore di talento, un giocatore che in nazionale di solito fa la differenza. Gli viene riconosciuta la leadership, nell’Inter è un po’ più difficile ritagliarsi uno spazio del genere. La differenza tra la nazionale e la squadra di club intanto è sostanziale. La nazionale danese, pur con tutto il rispetto, non ha tanti giocatori di talento. Eriksen in nazionale non trova rivali, non è in competizione: gioca con sicurezza e tranquillità. All’Inter c’è grande concorrenza, e può comprare chiunque. Ha giocatori di grandissimo livello mondiale, la competizione in qualche maniera può metterlo in difficoltà».