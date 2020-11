Galli: “Eriksen? Lo darei subito, ben vengano i soldi per l’Inter! Formula…”

Condividi questo articolo

Giuseppe Galli

L’agente Beppe Galli è contrario a una permanenza di Eriksen all’Inter. Ospite di “Sportitalia Mercato”, ha consigliato alla dirigenza nerazzurra di provvedere a cedere il danese a qualsiasi costo a gennaio.

VIA SUBITO – Beppe Galli non ha peli sulla lingua su Christian Eriksen: «Io lo darei subito. Se ci sono i soldi, in questo momento, ben vengano i soldi! Con quale formula deve cederlo l’Inter? Con chi porta dei soldi, anche un prestito con diritto di riscatto. L’importante è che vada. Il problema quale può essere? Molte volte ci sono dei giocatori che una piazza come Milano, dove non è facile giocare, non la reggano. Non è che tutti i giocatori possono andare nelle grandi squadre. Un giocatore non deve avere soggezione verso i campioni, nello spogliatoio secondo me non esprime tutto il suo potenziale perché è timido».