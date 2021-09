Real Madrid, altro infortunio! A rischio il ritorno contro l’Inter?

Dopo gli infortuni – tra cui quello di Gareth Bale – subiti dal Real Madrid, arriva un’altra tegola per Carlo Ancelotti. Anche Dani Carvajal, infatti, sarà indisponibile per un periodo ancora non definito. Mettendo potenzialmente a rischio la gara di ritorno contro l’Inter del 7 dicembre.

ALTRO INFORTUNIO – Problemi tra i terzini per Carlo Ancelotti che – dopo Gareth Bale – perde anche Dani Carvajal. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo Marca, il giocatore ha subito infatti un infortunio nella gara contro il Valencia. La “curiosità” è che Carvajal stesso ha chiesto alla società di non pubblicare alcun comunicato riguardo alle sue condizioni e ai tempi di recupero, appellandosi alla privacy. Secondo le analisi del quotidiano spagnolo, potrebbe essere di circa un mese la sua assenza. Ma restiamo nel campo delle ipotesi. E, senza informazioni certe riguardo alla sua indisponibilità, resta da capire quale sarà effettivamente il periodo di indisponibilità. Mettendo potenzialmente a rischio il ritorno del Real Madrid contro l’Inter in Champions League.