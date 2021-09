Correa ancora a rischio, Vidal fuori per due. Attacco confermato – Sky

Continua la marcia di avvicinamento a Fiorentina-Inter di domani sera. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, Joaquin Correa resta ancora a rischio per la partita. Assente sicuro Arturo Vidal (vedi articolo) che dovrebbe recuperare non prima della sfida contro lo Shakhtar Donetsk.

DOPPIA ASSENZA – Questi gli aggiornamenti di Andrea Paventi da Appiano Gentile: «Per Correa dipende l’assorbimento della botta al bacino. Vidal non ce la farà per domani, quello che inizialmente era un affaticamento è diventato un risentimento. Vediamo se Inzaghi riuscirà a recuperarlo per la trasferta in Ucraina. Conferma davanti per Lautaro Martinez-Dzeko, sarà questa la coppia d’attacco che scenderà in campo al Franchi».