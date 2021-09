VIDEO – Fiorentina-Inter, l’ultimo precedente: cinque di fila per i nerazzurri

In attesa di Fiorentina-Inter di domani, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo stadio Artemio Franchi, terminato con il punteggio di 0-2 in favore dei nerazzurri, che conquistano così la quinta vittoria consecutiva.

ULTIMO PRECEDENTE – Il 5 febbraio 2021 allo stadio Artemio Franchi va in scena Fiorentina-Inter, l’ultimo precedente giocato a Firenze dalle due squadre. Una partita praticamente a senso unico per i nerazzurri allenati dall’allora tecnico Antonio Conte, con due gol per tempo a chiudere i giochi. Alla mezz’ora il primo, con Alexis Sanchez che appoggia a Nicolò Barella il cui destro a giro non lascia scampo a Dragowski. Nella ripresa il raddoppio arriva sull’asse Achraf Hakimi e Ivan Perisic, con il marocchino bravo a confezionare la rete del croato che sancisce il definitivo 0-2 e la quinta vittoria di fila per i nerazzurri.

GOL E HIGHLIGTS – Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 20.45.