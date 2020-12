Real Madrid al lavoro in vista della Champions League. Inter “tranquilla”?

Sergio Ramos Barcellona-Real Madrid

Dopo la vittoria di ieri contro il Siviglia, il Real Madrid oggi era già in campo per preparare la sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Una partita fondamentale anche per le possibilità di qualificazione dell’Inter.

LAVORO DURO – Il Real Madrid non sembra voler lasciare nulla al caso per la Champions League. Domenica di lavoro in vista della sfida contro il Borussia Monchengladbach, una partita fondamentale anche per le speranze dell’Inter di passare alla fase a eliminazione diretta. La società della capitale spagnola ha pubblicato un video sul proprio profilo “Twitter” ufficiale, mostrando soprattutto tre giocatori in gran forma: Sergio Ramos, Marcelo e Luka Jovic. Insomma, tutto sembra portare a pensare che la voglia di vincere sia tanta, scongiurando così il “biscotto” tanto temuto dai giocatori nerazzurri. Anche se, come sempre, a parlare sarà il campo.