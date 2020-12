Crotone-Napoli 0-4, Gattuso vola. Calabresi sempre più ultimi

Gennaro Gattuso Napoli-Roma

Termina 0-4 Crotone-Napoli. Sale al quarto posto (pari-merito con la Juventus terza) la squadra di Gennaro Gattuso, che trova una vittoria facile contro i calabresi, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

VITTORIA FACILE – Partita a senso unico Crotone-Napoli, con la squadra di Gennaro Gattuso che cala il pokere porta a casa tre punti facili. Ad aprire le marcature è Lorenzo Insigne – ancora in gol dopo la bella punizione segnata nella sfida della scorsa settimana contro la Roma – seguito dai centri di Hirving Lozano, Diego Demme e Andrea Petagna. Gli azzurri sono stati anche “facilitati” dall’espulsione di Strefezza al 50′ che sullo 0-1 ha lasciato in 10 i compagni di squadra. Altro brutto risultato per i calabresi che si ritrovano sempre più ultimi, con due soli punti raccolti in dieci partite, frutto di due pareggi e otto sconfitte. Il Napoli sale invece al quarto posto in classifica, pari con la Juventus e a un solo punto di distanza dall’Inter seconda.