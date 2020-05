Ravezzani: “Lautaro Martinez? Inter, posizione meravigliosa! Barcellona…”

Sulla situazione di Lautaro Martinez si è espresso Fabio Ravezzani su “Top Calcio 24”. Il direttore di “Mediapason” sottolinea un aspetto positivo dal punto di vista negoziale per l’Inter nei confronti del Barcellona

PUNTO DI VISTA POSITIVO – Così Fabio Ravezzani su Lautaro Martinez: «Io credo che l’Inter sia in una posizione meravigliosa. Non c’è niente di meglio di qualcuno nella vita che vuole comprare qualcosa che tu hai a qualsiasi costo. E che tu puoi anche non vendere eventualmente. Il Barcellona ovviamente ci prova, è chiaro che ti provano a dare i fondi di magazzino sperando che tu sia sciocco. L’Inter ha la fortuna di avere un grande direttore sportivo come Piero Ausilio e un grande direttore generale come Giuseppe Marotta. Credo che sia molto giusto quello che dice l’Inter. I tifosi interisti a fronte di un’operazione intelligente e importante non alzeranno le barricate, se anche dovessero alzarle non importa. Non si può fare mercato sui desiderata dei tifosi. La situazione Inter-Lautaro Martinez è quanto di meglio possa esistere, pochi club in Italia possono vantare una posizione così di forza come quella dell’Inter con Lautaro Martinez nei confronti del Barcellona. Mi pare che i nerazzurri potranno trarre grande vantaggio a prescindere di come vada a finire la situazione».