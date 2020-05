Biasin: “L’Inter non ha aperto al Barcellona per...

Biasin: “L’Inter non ha aperto al Barcellona per Lautaro Martinez! Icardi…”

Biasin è intervenuto in collegamento telefonico durante “QSVS TG” su TeleLombardia. Il giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter ha fatto il punto sulla situazione in uscita di Icardi in ottica PSG e Lautaro Martinez in ottica Barcellona

MERCATO INTER – Così Fabrizio Biasin: «La mia sensazione, l’ho sempre detto nelle ultime settimane, è che Mauro Icardi rimarrà a Parigi. L’unica cosa che faccio fatica a pensare è che il PSG abbia in questo momento settanta milioni. Anche se poi la verità è che la proprietà del PSG è talmente solida che magari non ha problemi neanche nel post Coronavirus. Ovviamente l’Inter vuole i suoi settanta milioni. L’ipotesi è che ci possa essere una parte di soldi e magari una contropartita tecnica, però io su questo non so assolutamente nulla. Lautaro Martinez? Ad oggi è più un’esigenza e una volontà del Barcellona quella di buttare sul piatto contropartite tecniche per provare a scardinare la resistenza dell’Inter, che fino a oggi non ha aperto a nessun tipo di trattativa. A oggi, 8 maggio, il Barcellona o mette sul piatto centoundici milioni o deve rinunciare. Io non credo che abbia centoundici milioni. Poi magari trovano la formula con giocatori che possano piacere all’Inter, ma ripeto che ad oggi l’Inter non ha aperto a una trattativa».