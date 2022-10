Ravezzani: «Inter, meglio un proprietario di un fondo. Impresa non facile»

Oltre alle dinamiche del campo, in casa Inter si sta giocando un’altra partita importantissima per il futuro. Ovvero quella legata alla cessione da parte della proprietà da parte della famiglia Zhang. Fabio Ravezzani, attraverso il suo canale YouTube ufficiale, ha analizzato i possibili scenari.

DEBITI E PASSIVO – Fabio Ravezzani ha fatto una panoramica sulla situazione della società nerazzurra: «A monte di tutto c’è il fatto che l’Inter è in una situazione non semplice e dovrà essere ristrutturata o da Zhang, o da chi comprerà la società. Un club che al momento ha un indebitamento molto importante, di circa 800 milioni di euro. L’Inter ha un altro problema, ovvero è una società che produce passivo. Chi compra la società oggi sa benissimo che dovrà mettere in preventivo che per i prossimi anni dovrà ripianare questo passivo. Un’impresa non facile. Ma sarebbe meglio che la società venisse acquisita da un proprietario e non da un fondo, che entrerebbe per fare delle plusvalenze».

PROPRIETÀ E FONDI – Ravezzani ha poi illustrato i motivi per i quali un proprietario singolo sarebbe meglio di un fondo: «Se l’Inter rimanesse nell’alveo di un proprietario che vorrebbe ottenere prestigio dalla situazione ci sarebbe tutto un altro tipo di gestione. Se questo non ci fosse allora entreremmo nella logica del fondo, che è diversa. Bisogna sapere che il fondo nel giro di un anno o due anni prenderà quelle decisioni che Zhang non ha avuto il coraggio o la forza di prendere. Ovvero abbassare i costi, rinunciare alle operazioni che hanno dato entusiasmo ed entrare in una nuova epoca di austerità. Su questa partita si giocherà il futuro dell’Inter».