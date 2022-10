Inter, ecco l’avversaria di Coppa Italia: Parma di misura sul Bari di Salcedo

Si è appena conclusa la sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Parma e Bari. Una partita che riguarda direttamente anche l’Inter, che affronterà proprio gli emiliani dopo la vittoria per 1-0 sui pugliesi.

ECCO L’AVVERSARIA – Ci sarà il Parma per l’Inter negli ottavi di finale della Coppa Italia. Gli emiliani hanno appena conquistato la vittoria contro il Bari grazie a una rete di Benedyczak al 29′. Non è riuscito a incidere, tra i pugliesi, Eddie Salcedo, attaccante di proprietà nerazzurra rimasto in campo per 66 minuti prima di lasciare spazio a Ceter.