Ravezzani: «Inter, Marotta bravo con Conte due volte. Grande dirigente»

Fabio Ravezzani, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha elogiato il grande lavoro di Marotta all’Inter nel prendere e poi mandar via Conte. Per il giornalista, sono i grandi dirigenti a rendere grandi le società

GRANDE DIRIGENTE − Ravezzani non ha dubbi sulle capacità di Marotta: «La forzatura che ha operato per arrivare ad Antonio Conte ha lanciato l’Inter in un’altra dimensione sia nel farlo arrivare sia nel mandarlo via perché stava disintegrando il lavoro fatto nei due anni come sempre. Averlo convinto e averlo saputo gestire è stata la mossa migliore e poi ha speso bene i soldi incassati rispetto a quanto fatto dalla Juventus. Marotta con Ausilio ha creato valore acquistando giocatori come Barella, Lukaku o Hakimi. Un grande dirigente è in grado di far diventare grande una società rispetto ad altri meno grandi».